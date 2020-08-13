شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تستأنف فعاليات دورة «معًا من أجل تنمية مصر» الجمعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف الكنيسة الأسقفية غدًا الجمعة، فعاليات السنة الثالثة لمشروع «معاً من أجل تنمية مصر» والتى توقفت في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتبدأ أولى الفعاليات بخدمة مجتمع القاهرة، والتي تقام بالاشتراك مع مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

وقال رامز بخيت المشرف على المشروع، أن الفعاليات تبدأ بيوم تدريب للشباب تحت عنوان «طاقات الشباب الإبداعية»، وذلك انطلاقا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف.

وأوضح «رامز» أنه تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعي قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

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ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.