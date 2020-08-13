شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم وخبز غير مطابق للمواصفات فى حملات تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الخميس، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأسواق المخابز والمحال التجارية، والتجار التموينيين والمصانع والمنشآت الطبية لمكافحة الغش التجارى والتلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين، ومراجعة التراخيص القانونية لتلك المنشآت، والتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية حرصآ على صحة وسلامة المواطنين .

وقامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة برئاسة على عبدالمحسن مدير الإدارة، بالإشتراك مع رئاسة مجلس المدينة والطب البيطرى، تم من خلالها المرور على المخابز البلدية ومحلات الجزارة، والانشطة المختلفه للتأكد من التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية أسفرت جهودها عن تحرير ٩ محاضر لأصحاب محال جزارة للذبح خارج السلخانة، والتحفظ على ١٧٥ كيلو لحوم، كما تم تحرير ١١ محضر مخالفة لأصحاب مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .