شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الشباب هم ثروة الوطن بالخارج والداخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الشباب المصري هم ثروة الوطن بالخارج والداخل وكفاءتهم دائمًا ما تكون السبيل لهم لتقدم الصفوف الأولى، وذلك بعد فوز الدكتور محمد بدر، عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية، بمنصب «سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية» بميونيخ، ليصبح أول مصري في ألمانيا يحظى بهذا المنصب.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة، الخميس، عن فخرها الشديد بالكفاءات المصرية الشابة في الخارج وحجم الإضافة التي يقدمونها لمختلف الأماكن والمجالات التي يعملون بها.

وعبَّرت وزيرة الهجرة عن اعتزازها بكل ما يحققه المصريون في الخارج من إنجازات ونجاحات تعكس مدى تأثيرهم في المجتمعات التي يعيشون بها وقدرتهم على تصدر المشهد الدولي، حيث إن الدكتور محمد بدر فاز بهذا المنصب بعد انتخابات شارك بها أكثر من ١٠٠ بروفيسور وأستاذ أكاديمي على مستوى ألمانيا، طبقا للقوانين الألمانية.

ويعد الدكتور محمد بدر، ابن مدينة الإسكندرية، أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام ٢٠١٧، بعد منافسة شرسة مع ٧٢ أستاذًا ألمانيًا، وكانت قد تمت ترقيته لمنصب عميد ليرأس أكاديميًا كليات إدارة الأعمال والفنون الإبداعية والدراسات العليا، بالإضافة إلى كلية الإعلام.

يشار إلى قيام «بدر» أيضًا بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينيستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ، كما يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.

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