شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة أحد ضحايا حادث غرق «معدية البحيرة».. وجار البحث عن 2 مفقودين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة، الخميس، من انتشال جثة أحد ضحايا غرق عبارة دمشلى، وتواصل البحث عن شابين مفقودين في الحادث.

كان صرح الدكتور عبدالبارى العجيزى، المتحدث الرسمى باسم مديرية الصحة بالمنوفية، بأن اثنين من المصابين في حادث غرق معدية دمشلى بكوم حمادة بمحافظة البحيرة غادروا المستشفى، صباح اليوم، عقب تقديم الخدمة الطبية االازمة لهم بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى مساء امس بعد انتشالهم في حالة إعياء عقب غرق المعدية.

فيما نجحت قوات الدفاع المدنى والإنقاذ النهرى في محافظة البحيرة في انتشال سيارة من ترعة الرياح البحيرى في مركز كوم حمادة، كانت ضمن سيارات على ظهر المعدية الغارقة في قرية دميشلى التابعة للمركز.

كان الأهالى تمكنوا من إنقاذ مصابين في حادث غرق معدية لنقل الأفراد والسيارات في ترعة الرياح البحيرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكانت محملة بسيارات.

وأفادت المعلومات المبدئية بأن المعدية كان على متنها سيارتين أحدهما محملة بالأسمدة وبها الأفراد الذين تم انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى، والسيارة الأخرى بها أدوات طهي ولا تتوفر أي معلومات بشأنها.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بغرق معدية بترعة الرياح البحيرى أمام قرية دميشلي التابعة للمركز.

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وانتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة والإنقاذ النهري، لمكان الحادث، وجاري البحث عن المفقودين في الحادث