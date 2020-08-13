شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعتمد توقيعه إليكترونيا لتسهيل الإجراءات وتقليل استخدام الورق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، توقيعه إليكترونيا لتفعيل النظام الإليكتروني للحد من استخدام النظام الورقي.

بأتي التوقيع الإلكتروني ضمن خدمات تنفيذ عمليات التحول الرقمي، والتي سيتم استخدامها في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة من خلال اطلاق حزم الخدمات المقرر اطلاقها قريبا بالمحافظة، والتعاملات الكتابية ومناطق الخدمات، وأيضا في المعاملات الحكومية الرقمية وخاصة أنه قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط بين الهيئات والمصالح الحكومية.

وتأتي الإجراءات تنفيذا لقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقانون تنظيم التوقيع الالكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ أنه وحتى صدور القانون في2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.

كما سيتيح التوقيع الالكتروني للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين، وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.

و تأتي في إطار حرص المحافظة على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال، موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة المؤسسات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

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