شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية: انتخابات «الشيوخ» بمصر جرت في مناخ آمن وهادئ ومنظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير احمد رشيد خطابي، الامين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إن استحقاق 2020 جرى في مناخ انتخابي آمن وهادئ ومنظم بما في ذلك على الخصوص اتخاذ الاجراءات الاحترازية الصارمة لضمان السلامة الصحية للمنتخبين ضد جائحة كوفيد 19.

وقال خطابى في تصريحات صحفية له «ان بعثة جامعة الدول العربية رصدت خلال يومي الاقتراع جملة من الملاحظات التي سترفع للهيئة الوطنية للانتخابات معززة بتوصيات حول مختلف اوجه الاداء الانتخابي، وذلك تمشيا مع مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تحدد ضوابط التحرك الميداني للبعثة تمهيدا لاعداد تقرير يرفع من معالي السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية لرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأضاف السفير خطابي أن البعثة حرصت على تكريس روح الانفتاح على القطاعات والمؤسسات الاخرى المعنية حيث اجرى رئيس البعثة جملة من اللقاءات شملت مجالس قومية ونائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الافريقية المشرف على ملف انتخابات المصريين بالخارج مؤكدا ان هذه اللقاءات استهدفت في جوهرها بحث آليات التعاون في الشأن الانتخابي من منطلق القواسم المشتركة الهادفة للارتقاء بالممارسة الديموقراطية وبالتجارب الانتخابية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها باعتبار الواجهة الانتخابية تظل مكونا اساسيا لترسيخ دعائم دولة القانون والحكم الرشيد .

واضاف ان بعثة الجامعة العربية قامت بمتابعة هذا الاستحقاق بمختلف المحافظات المصرية بهدف معاينة وقائع المشهد الانتخابي، إعدادا وتنظيما واقتراعا، وفقا للنظام القانوني المنظم للعمليات الانتخابية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في احترام للانظمة الوطنية الجاري بها العمل .

وشدد السفير خطابي على ان المشاركة الفاعلة لجامعة الدول العربية في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التي تعد الأولى من نوعها بعد إقرار التعديلات الدستورية لعام 2019، تندرج في اطار مواكبتها لكافة الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة تحت اشراف السلطة القضائية، مشيرا إلى ان الجامعة سبق أن اٌوفدت لدول عربية وغير عربية عدة بعثات تلبية لطلبات الجهات المعنية بالدول التي جرت فيها الاستحقاقات الانتخابية

وفي هذا السياق، ذكر الامين العام المساعد بالتوجهات الاستراتجية لجامعة الدول العربية للدفع بمسيرات التطوير والتنمية والبناء المؤسساتي بما يسهم في توطيد الامن والاستقرار في منطقتنا العربية .

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