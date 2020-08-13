شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يُكرّم خريجي الثانوية العامة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، مساء الأربعاء، خريجي مرحلة الثانوية العامة من أقباط الإسكندرية خلال حفل أقيم خصيصاً لهم بمقر كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمنطقة الرمل.

وسبق التكريم ترأس النائب البطريركي صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأب يوحنا جورج، والأب يوسف محارب رعاة الكاتدرائية، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة ومسؤول لجنة الشباب، والأب بيشوي عبدالمسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى الشباب المحتفى بهم.

وعقب الصلاة ألقى «باخوم» كلمة رعوية للشباب تحدث فيها عن ضرورة تمسكهم بأهدافهم، شريطة أن تكون هذه الأهداف حقيقية وليست مزيفة مؤكدا على أهمية السعي نحو تحقيق هذه الأهداف.

تضمن الاحتفال أيضًا توزيع الهدايا التذكارية على الشباب، كما تم التقاط الصور التذكارية مع الأنبا باخوم.