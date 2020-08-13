شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص في 4 حوادث بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 7 أشخاص، الخميس، في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا . تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 7 أشخاص في 4 حوادث انقلاب وتصادم بطرق المنيا، بينهم 2 في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، و2 آخرين في انقلاب دراجة نارية بطريق الصعيد الزراعي أمام مصنع سكر أبوقرقاص، و2 في تصادم سيارة بدراجة نارية بمنطقة الأخصاص بمدينة المنيا، وشخص في حادث انقلاب سيارة أمام قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص. تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالحوادث. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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