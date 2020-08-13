الثقافة تفوز بمنحة مشروع Creative Circles المقدمة من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

فازت وزارة الثقافة بمنحة مشروع كريتيف سيركلز Creative Circles والمقدمة من مجموعة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة يونيك EUNIC ممثلة فى معهد جوتة وتعد أول حاضنة أعمال لشباب رواد الأعمال في المجالات الثقافية والإبداعية في مصر وتهدف إلى تدريب الشباب على كيفية تسويق المنتج الثقافى.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن مشروع كريتيف سيركلز Creative Circles التمويلي يعد أول حاضنة لرواد الأعمال الإبداعيين وفازت به وزارة الثقافة في ختام مشروع الاقتصاد الإبداعي بعد منافسة مع مجموعة كبيرة من المشروعات الثقافية التي تقدمت بها العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية.

وأشارت عبد الدايم إلى أن ملف المشروع أعده محمد عبد الدايم مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ويتم تنفيذه من خلالها بهدف تعزيز وتمكين وتطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي خاصة المتعلقة بالصناعات الثقافية والحرف التراثية وذلك عن طريق دعم المؤسسات والأفراد خاصة الشباب أصحاب المبادرات الثقافية والإبداعية وتعتمد على تقديم محتوى علمى وتدريبى احترافى بواسطة مجموعة من الخبراء الأكاديميين والمحترفين فى مجال ريادة الأعمال حيث يتم تبنى الاقتراحات والمبادرات ذات الأثر المجتمعى ووضعها تحت مظلة الوزارة وإتاحة الفرصة لعرض الإنتاج المميز فى مختلف مواقعها.

وقالت إن تنفيذ المشروع يسهم فى خلق الكثير من فرص العمل التى تنعكس إيجاباً على الدخل القومي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

وأكدت أنه يستهدف العاملين المعنيين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والشباب من رواد الأعمال المتخصصة إلى جانب المؤسسات والأفراد والفرق الواعدة التى تقدم منتجات وخدمات ثقافية من خلال إقامة ورش العمل الخاصة بصناعة السياسات المحفزة للصناعات الثقافية والإبداعية والتدريب على مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بها واختبار الأفكار وانتقاء المبادرات وفقاً لمعايير محددة.

وأشارت إلى أنه يأتى استكمالا لمشروع الاقتصاد الإبداعي الذي نفذه المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة في الفترة ما بين 2018 إلى 2020.

وقالت سوزان هوهن مدير عام معهد جوتة بالقاهرة والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط أنه تم إسناد إدارة هذا المشروع إلى معهد جوته بالقاهرة بصفته ممثلاً لمجموعة المعاهد القومية للثقافة بالاتحاد الأوروبي في مصر والتي تضم 11 عضواً، وأضافت: إن المشروع يعزز المشاركة الثقافية الأوروبية المصرية كقوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مصر وتتوافق أهدافه مع الاهتمام المشترك لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة ومجموعة معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة في مصر " يونيك".