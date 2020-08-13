الأموال العامة تضبط شخصًا يزور المحررات الرسمية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصًا لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية وترويجها في محافظة الغربية.

تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفاد قيام (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاطٍ إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير وتقليد المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها واتخاذه من أحد مراكز الخدمات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم وضبطه بمقر المركز المُشار إليه وعثر بحوزته على (عدد كبير عقود الإيجار وبطاقات ضريبية وشهادات صحية بأسماء مختلفة مزورة بالكامل- (هاتف محمول- جهاز لاب توب) بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحتوي على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية)- (2) أكلاشيه– طابعة- مبلغ مالي).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تزوير وترويج المستندات الرسمية وحيازته للمضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.