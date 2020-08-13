محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 3 اشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بطريق سقارة مركز البدرشين، جنوب الجيزة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه. وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية ما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نقلوا إلى المستشفى للعلاج. وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ٣ مصابين في حادث مروري بالبدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.