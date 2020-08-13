ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها في التجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخص لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الحدايد والبويات.

تبلغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من (4 مواطنين – مقيمين بالإسماعيلية) بقيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الحدايد والبويات والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت (مليون و348 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل ربح شهري، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.