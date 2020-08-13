بعد 8 جرائم.. القبض على عصابة سرقة المساكن في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في المنيا من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا قيام (4 أشخاص - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المساكن والمزارع المتاخمة للظهير الصحراوي بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى 4 من عملائهم "سيئ النية" أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء باعترافات المتهمين ، وأقروا بأنهم كانوا على علم بأنها من متحصلات سرقة ،وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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