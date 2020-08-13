ضبط قضية تهرب ضريبي بقيمة 3 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه الممثل القانوني لإحدى الشركات لقيامه بإخفاء أكثر من 3 مليارات جنيه من حجم تعاملاته.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، قيام (الممثل القانوني لإحدى شركات المياه الغازية الكائنة بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاطاً كبيراً في مجال (إنتاج مشروبات ومياه معدنية) محققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.

وحصرت الإدارة نشاط الشركة عن عام 2017 وحجم تعاملاتها من خلال إقراراتها المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة وحجم تعاملاته عن ذات الفترة المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وتبين قيامه بإخفاء مبلغ مالي قدره (3,205,560,856 جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.