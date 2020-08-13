أخبار مصر | بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات عاملين بالأردن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات عاملين بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 183 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا العاصمة عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية.

وكشف الوزير عن أن المستحقات المحولة بلغت المستحقات 440 ألفًا و880 دولارًا، أي ما يعادل من 7 ملايين و46 ألفًا و١٠٠ جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن، شريف كامل.

قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء المستحقة على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة بمصر لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المصريين المستحقين لهذه الدفعات.

صرف مستحقات العاملين بشركة سعودية لتجارة التجزئة وانهاء عقودهم والعودة بعد انتهاء كورونا

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلي أن المكتب رصد قرار شركة بفصل جميع العاملين بالشركة والمتواجدين حاليًا خارج المملكة نظرًا لعدم تمكنهم من العودة ولن يتمكنوا من العودة إلا بعد إنتهاء جائحة كورونا طبقًا لما أعلنته السلطات السعودية.

وأكد الشركة لعمالها: "ضرورة التواصل مع المدير المباشر أو أخصائى الموارد البشرية الخاص بإدارتكم لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية وتزويدكم بخطابات إخلاء طرفهم وشهادات خبراتهم العملية".

وقد سبق وحذر وزير القوي العاملة محمد سعفان، ولم يتوانى مكتب التمثيل العمالي فى إبلاغ العاملين المصريين بذلك قبل القيام بإجازاتهم السنوية خارج المملكة في أثناء اعتماد تجديدها قبل السفر إلى مصر.

وقد اتخذت الشركة قرارها المتقدم بذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسميا أنه لا عودة للأشخاص الذين لديهم إقامة بالمملكة والمتواجدين خارج البلاد حاليًا إلا بعد إنتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد أنهت الشركة عقود العمل الخاصة للعاملين بها المتواجدين خارج المملكة، وابلاغهم إن أخر يوم لهم في الشركة، هو آخر يوم من إجازتكم مدفوعة الأجر.

وأكد شركة "بنده لتجارة التجزئة" أنه عند إنتهاء جائحة كورونا - بمشيئة الله تعالى - فإن الشركة ترحب بتقديم طلب التوظيف مجددًا،وذلك بحسب الشواغر المتاحة حينها، وسيتم إعطاء هذه الطلبات أولوية آخذين فى الاعتبار مؤشرات الأداء الخاصة بالعامل خلال فترة التعاقد السابقة.