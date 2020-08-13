أخبار مصر | صرف مستحقات عاملين مصريين بشركة سعودية لتجارة التجزئة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف مستحقات عاملين مصريين بشركة سعودية لتجارة التجزئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلي أن المكتب رصد قرار شركة بفصل جميع العاملين بالشركة والمتواجدين حالياً خارج المملكة نظراً لعدم تمكنهم من العودة ولن يتمكنوا من العودة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا طبقاً لما أعلنته السلطات السعودية.

وأكدت الشركة لعمالها: "ضرورة التواصل مع المدير المباشر أو أخصائى الموارد البشرية الخاص بإدارتكم لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية وتزويدكم بخطابات إخلاء طرفهم وشهادات خبراتهم العملية" .

وسبق وحذر وزير القوي العاملة محمد سعفان، ولم يتوانى مكتب التمثيل العمالي فى إبلاغ العاملين المصريين بذلك قبل القيام بإجازاتهم السنوية خارج المملكة في أثناء اعتماد تجديدها قبل السفر إلى مصر.

وقد اتخذت الشركة قرارها المتقدم بذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسميا أنه لا عودة للأشخاص الذين لديهم إقامة بالمملكة والمتواجدين خارج البلاد حالياً إلا بعد إنتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وقد أنهت الشركة عقود العمل الخاصة للعاملين بها المتواجدين خارج المملكة ، وابلاغهم إن أخر يوم لهم في الشركة ، هو آخر يوم من إجازتكم مدفوعة الأجر .

وأكدت شركة "بنده لتجارة التجزئة" أنه عند انتهاء جائحة كورونا - بمشيئة الله تعالى - فإن الشركة ترحب بتقديم طلب التوظيف مجدداً ،وذلك بحسب الشواغر المتاحة حينها ، وسيتم إعطاء هذه الطلبات أولوية آخذين فى الاعتبار مؤشرات الأداء الخاصة بالعامل خلال فترة التعاقد السابقة.

القوى العاملة: مصري يحصل على 58 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري بلغت 14 ألفاً و317 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 58 ألفا و800 جنيه مصرى .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أحمد.ذ.أ.ب" الذي يعمل لدي مؤسسة للمقاولات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المواطن "أحمد.ذ.أ.ب" واستجابت بعد التفاوض وديا علي صرف مستحقات المواطن البالغ 14 ألفا و317 ريالا سعوديا، واستلم المواطن الشيك الخاص بمستحقاته مسحوب على بنك الراجحى السعودي، فرع قريش، وقدم الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بجدة، وللشركة وبذلك أسدلت الستار على شكوى المواطن وديا .