شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات «الشيوخ» بالدقهلية: 7.5% نسبة التصويت في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في الدقهلية، صباح الخميس، أن نسبة عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت على مدار يومي 11 و12 أغسطس، بلغت 7.53% من إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة.

وأوضحت اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية كل من المستشارين أحمد السعيد، ومختار جبر، وعادل عبدالعال، ومحمود إسماعيل، أن عدد المقيدين بجداول الانتخابات يبلغ 4 ملايين و328 ألفا و465 ناخبا، حضر منهم 325 ألفا و898 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 275 ألفا و91 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 50 ألفا و807 أصوات.

يذكر أن اللجان الانتخابية العامة بالدقهلية يبلغ عددها 24 لجنة عامة، بها 783 مركزا انتخابيا، و1031 لجنة فرعية، وكان يتنافس بها 43 مرشحا للفوز بـ6 مقاعد فردي.