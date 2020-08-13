شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تواصل إجراء اختبارات القدرات لخريجي الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت جامعة المنيا استقبال الطلاب خريجي الثانوية العامة المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بها هذا العام، وذلك بكليات الفنون الجميلة وقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية والتربية الفنية والتربية الرياضية. وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، تواصل الجامعة استقبال المتقدمين لأداء الاختبارات لهذا العام بكليات التربية الرياضية والتربية الفنية والفنون الجميلة بقسمي العمارة والفنون والتربية النوعية قسم التربية الموسيقي، مؤكدا استمرار استقبال الطلاب حتى آخر يوم لإجراء الاختبارات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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