شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أمناء شرطة في تصادم سيارة بشجرة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 4 أمناء شرطة بمركز شرطة حوش عيسى في حادث تصادم سيارة شرطة بشجرة في البحيرة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى باصطدام سيارة شرطة بشجرة على طريق «حوش عيسى- أبوالمطامير». أسفر الحادث عن إصابة 4 أمناء شرطة من قوة المركز، بكسور وجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى المركزى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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