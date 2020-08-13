شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بالكليات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تجرى، الخميس، مناقشة 8 رسائل ماجستير ودكتوراه بكليات الهندسة والطب البيطري ودار العلوم والدراسات العليا للتربية، بالتزامن مع انتظام سير امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكليات؛ وبدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد؛ واستقبال تحويلات الطلاب إلكترونيًا وتقديم طلبات التسكين بالمدن الجامعية إلكترونيًا ولأول مرة بالجامعة.

وتختتم كليات جامعة القاهرة، الخميس، امتحانات طلاب الفرق النهائية للأسبوع الخامس، حيث تعقد الامتحانات في 7 كليات: الحقوق، وفرع الخرطوم، والتربية للطفولة المبكرة، والطب البيطري، والزراعة، والصيدلة، والطب البشري. وتستمر الامتحانات في الجامعة حتى 25 أغسطس وفق خطة شاملة يشرف عليها مباشرة رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال اجتماعه بداية الأسبوع الجاري مع النواب وعمداء الكليات، بالاستعداد وتجهيز كل مواد الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتحول عمليات التدريس اليكترونيا مع وضع بنوك اسئلة في كل المواد، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم الإلكتروني.