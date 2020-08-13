شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول في كلية ومعهد التمريض بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة حلوان الشروط العامة للقبول بكلية التمريض.

وتمثلت الشروط في الآتي:

- تقبل كلية التمريض الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة ( شعبة علمي علوم ) أو مــا يعادلها.

- أن تكون اللغة الأجنبية الأولي هـــي الإنجليزية ( يستثني من ذلك خريجي مدارس اللغات ).

- يخضع الطلاب لاختبارات القبول الموحدة على مستوى لجنة قطاع التمريض سواء كان لطلاب الثانوية العامة أو طلاب المعهد الفنى للتمريض.

على جميع الطلاب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز الكشف الطبي الخــاص بالكلية .

- الدراسة بالكلية باللغة الانجليزية لمدة أربع سنوات وسنة تدريبية (امتياز) – ويتم التدريب العملى خلال الاربع سنوات في مستشفيات حكومية على أعلى مستوى تحت اشراف نخبة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

- يتم تدريب الطلاب قبل نزولهم للمستشفيات في معامل الكلية التي تحاكي الواقع وذلك على أحدث الأجهزة والمانيكان.

- تقبل الكلية الحاصلين على شهادة المعاهد الفنية الصحية ( شعبة التمريض ).

- أو المعاهد الفنية للتمريض على أن يكونوا حديثي التخـرج وحاصلين على 75% على الأقل من درجات الدبلوم ويتم قبول هؤلاء الطلاب بالفرقة الثانية.

- تقبل الكلية خريجي المدارس الثانوية الفنية للتمريض الحاصلين على 75 % ذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة الذي ينظمه المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلنت الجامعة شروط القبول بالمعهد الفنى للتمريض وهي كالآتي:

- يقبل المعهد الفنى للتمريض الطلاب الحاصلين على الثانوية عامة (علمى علوم ) أو ثانوية معادلة.

- أن يكون حاصل على نسبة 75% في اللغة الأنجليزية.

- ألا يزيد العدد عن 100 طالب وطالبة.

وتأتي ضوابط التحويل المطلوبة بالمعهد الفنى للتمريض كالآتي:

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المعهد يقبل التحويلات عن طريق مكتب التنسيق فقط بالشروط الأتية :

- الحاصلين على ثانوية عامة علمى علوم ومستوفى الحد الأدنى للقبول بالمعهد.

- يجتاز اختبارات القبول الموحدة المنعقدة بالمعهد.

- أن يكون حاصل على نسبة 75% في اللغة الأنجليزية.

- ألا يزيد العدد عن 10% من أعداد المقبولين.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين في التحويل للفرقة الثانية:

- أن يكون حاصل على تقدير جيد على الأقل وذلك طبقا للتوزيع الاقليمى للمعهد.

- ألا يحمل أكثر من مادتين بعد اجراء المقاصة العلمية بالمعهد.

-المعهد لا يقبل التحويلات لطلاب راسبين من كليات أو معاهد أخرى.