شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يبحث التعاون مع الجامعة المصرية الإسلامية في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية بكازاخستان، على هامش مشاركة «الجندى» في لجنة الحكم والمناقشة برسالة ماجستير بكلية التربية، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، والدكتور ايمان عبدالحق عميدة كلية التربية.

وقال رئيس الجامعة إن اللقاء ناقش سبل التعاون بين الجامعة الاسلامية وجامعة بنها في البرامج المتشابهة في الجامعتين، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية أحد أهم منارات الفكر الإسلامي بدولة كازاخستان ودول آسيا الوسطى.

يذكر أن الجامعة المصرية الاسلامية تتبع وزارة الاوقاف المصرية ويدرس بها حاليا نحو 2300 طالب وطالبة بمراحل الدراسة المختلفة بالجامعة من دولة كازاخستان وجميع دول آسيا الوسطى وروسيا، وتمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين.

وتدرس الجامعة المصرية الاسلامية الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية على غرار كلية اللغات والترجمة بالأزهر الشريف، وكذلك برامج الدراسة بكلية الشريعة باللغة الإنجليزية.