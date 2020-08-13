شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة الإسكندرية: نتعاون مع الجميع للارتقاء بالمنظومة في الثغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس وائل محمد سليم، مدير عام شركة نهضة مصر المسؤولة عن النظافة العامة في الاسكندرية، بعد ساعات من تسلمه العمل، إنه يسعي للتعاون مع جميع أجهزة المحافظة والمواطنين للعمل على النهوض بمستوى النظافة في الثغر.

وأضاف «وائل» أن الفترة المقبلة وبتكاتف كل فرق العمل الميدانية بالشركة سيشعر المواطن بالتغيير، مشيرا إلى أنه يعكف على دراسة ملف النظافة بكافة جوانبه والعمل على تعظيم كافة الإيجابيات وتلافي أي سلبيات بما يحقق الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لأهالي الثغر.