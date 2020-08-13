شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال سيارة غارقة في حادث معدية البحيرة.. واستمرار البحث عن مفقودين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الدفاع المدنى والانقاذ النهرى في محافظة البحيرة في انتشال سيارة من ترعة الرياح البحيرى في مركز كوم حمادة، كانت ضمن سيارتين على ظهر المعدية الغارقة في قرية دميشلى التابعة للمركز.

انتشال سيارة كانت على ظهر المعدية الغارقة فى البحيرة

وكان الأهالى تمكنوا من إنقاذ 3 مصابين في حادث غرق معدية لنقل الأفراد والسيارات في ترعة الرياح البحيرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وكان على متنها سيارتين.

وأفادت المعلومات المبدئية أن المعدية كان على متنها سيارتين أحدهما محملة بالأسمدة وبها الأفراد الذين تم انتشالهم ونقلهم إلى المستشفى، والسيارة الأخرى بها أدوات طهي ولا تتوفر أي معلومات بشأنها.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بغرق معدية بترعة الرياح البحيرى أمام قرية دميشلي التابعة للمركز.

وانتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة والإنقاذ النهري، لمكان الحادث، وجاري البحث عن المفقودين في الحادث.

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انتشال سيارة كانت على ظهر المعدية الغارقة فى البحيرة

انتشال سيارة كانت على ظهر المعدية الغارقة فى البحيرة

انتشال سيارة كانت على ظهر المعدية الغارقة فى البحيرة

انتشال سيارة كانت على ظهر المعدية الغارقة فى البحيرة

انتشال سيارة كانت على ظهر المعدية الغارقة فى البحيرة