شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة (طرق وموعد الصرف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا في صرف الدفعة الثالثة من المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءا من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس.

وتتمثل خطوات صرف المنحة في النحو التالي:

- تبدأ من يوم الأحد وحتى الخميس 20 من الشهر نفسه.

- سيتم الصرف من ماكينات الصرف ATM بموجب الكارت مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعتين الأولى والثانية.

- من الضروري التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.

- الصرف يتم من خلال ماكينات البريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحق يومي.

- يصرف في المرحلة الثالثة نحو مليون و600 ألف و216 عاملا ما يزيد على 800 مليون جنيه.

Advertisements

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد دعت إلى التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة طبقاً لقواعد البيانات التي تم جمعها من خلال مبادرة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة ومن خلال حملات التوعية الإعلامية والميدانية التي تخطط الوزارة لإطلاقها.