شكرا لقرائتكم خبر عن الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة (طرق وموعد الصرف) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا في صرف الدفعة الثالثة من المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءا من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس.
وتتمثل خطوات صرف المنحة في النحو التالي:
- تبدأ من يوم الأحد وحتى الخميس 20 من الشهر نفسه.
- سيتم الصرف من ماكينات الصرف ATM بموجب الكارت مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعتين الأولى والثانية.
- من الضروري التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.
- الصرف يتم من خلال ماكينات البريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحق يومي.
- يصرف في المرحلة الثالثة نحو مليون و600 ألف و216 عاملا ما يزيد على 800 مليون جنيه.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد دعت إلى التوسع في التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة طبقاً لقواعد البيانات التي تم جمعها من خلال مبادرة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة ومن خلال حملات التوعية الإعلامية والميدانية التي تخطط الوزارة لإطلاقها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
95,963
-
تعافي
55,901
-
وفيات
5,085
كانت هذه تفاصيل خبر الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة (طرق وموعد الصرف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.