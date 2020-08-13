شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 256 شابا بالقطاع الخاص والاستثمارى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية 256 شاباً، منهم شاب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1433 شاباً.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 38 عاملا بإجمالى 92 ألف جنيه ، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعياً وصحياً .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من نمر ضامن مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي تلقت المديرية 10 شكاوى مطالب عمالية، تم تحويل 5 منها للمحكمة العمالية ، و 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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وأضاف أن المديرية قامت بفض وقفة احتجاجية لـ 800 عامل علي خط إنتاج بمصنع فيلوسيتى ، وتم تسوية مطالبهم بالتفاوض مع الشركة، والمتمثلة في تقديم ميعاد صرف مرتباتهم قبل عيد الأضحى المبارك ، وتم صرف الرواتب فعلا 29 يوليو الماضي.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 50 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 95 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .