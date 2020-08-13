شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ "20" شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية رقم 992 بالإذن لـ 20شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التي أعلنت عنها الجريدة. قرار وزير الداخلية

وزير الداخلية Advertisements كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 993 بالأذن لـ"20" شخصاً بالتجنيس بالجنسية المصرية مع عدم السامح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية

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