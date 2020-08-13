شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات إنشاء فروع توثيق لمكاتب بريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 4461 لسنة 2020، الذى ينص على أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق، والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21/10/1947 لتعيين عدة مكاتب وفروع للتوثيق، ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق مصر الجديدة، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 17/6/2020، قرر ..

المادة الأولى

ينشأ فرع للتوثيف باسم فرع توثيق مكتب بريد بانوراما أكتوبر 73، قسم شرطة مصر الجديدة، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره مكتب بريد بانوراما أكتوبر، 73 الكائن 22 عمارات العبور - شارع صلاح سالم محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة االختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد االختصاص بشأنه لفرع توثيق مصر الجديدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 15/7/2020

صدر فى 7/7/2020

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل رقم 4462 لسنة 2020، بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد مصر القديمة، قسم شرطة مصر القديمة، يتبع مكتب بريد الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره مكتب بريد مصر القديمة الكائن بعطفة خوخة، مصر القديمة، محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الأختصاص المكانى أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق السيدة زينب.

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ونشرت الجريدة الرسمية قرارا بشأن إنشاء فرع توثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد مينا جاردن سيتى، قسم شرطة أول أكتوبر، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة، ونشرت قرارا بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد بنى عديات، مركز منفلوط بأسيوط، وقرارا بإنشاء فرع للتوثيق باسم، فرع توثيق مكتب بريد الغنايم بأسيوط، وقرارا بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد بنى سويف شرق، ببنى سويف.



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