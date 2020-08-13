شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على اتفاقية الضمانات على المعدات المنقولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإبداع.

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وتهدف الاتفاقية المنشورة فى الجريدة الرسمية، إلى حماية مصالح الدائنين بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيلها بشروط ميسرة، وذلك من خلال تحديد امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدوري، ووضع شروط خاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للمول لاسترداد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات حال إعسار المدين أو إفلاسه، كما أقرت إنشاء سجل دولى للمعدات المتحركة ومتطلباتها، ونظمت الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل.

وهذه الاتفاقية دولية متعددة الأطراف وهى الخاصة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة فى كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001، حيث تم انضمام مصر إليها، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2014، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 1 أبريل 2015.