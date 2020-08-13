شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف مستحقات العاملين بشركة لتجارة التجزئة بعد إنهاء عقودهم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلي أن المكتب رصد قرار شركة بفصل جميع العاملين بالشركة والمتواجدين حالياً خارج المملكة نظراً لعدم تمكنهم من العودة ولن يتمكنوا من العودة إلا بعد إنتهاء جائحة كورونا طبقاً لما أعلنته السلطات السعودية.

وأكدت الشركة لعمالها: "ضرورة التواصل مع المدير المباشر أو أخصائى الموارد البشرية الخاص بإدارتكم لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية وتزويدكم بخطابات إخلاء طرفهم وشهادات خبراتهم العملية" .

وقد سبق وحذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ولم يتوانى مكتب التمثيل العمالى فى إبلاغ العاملين المصريين بذلك قبل القيام بإجازاتهم السنوية خارج المملكة فى أثناء اعتماد تجديدها قبل السفر إلى مصر.

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وقد اتخذت الشركة قرارها المتقدم بذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسميا أنه لا عودة للأشخاص الذين لديهم إقامة بالمملكة والمتواجدين خارج البلاد حالياً إلا بعد إنتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد أنهت الشركة عقود العمل الخاصة للعاملين بها المتواجدين خارج المملكة ، وابلاغهم إن أخر يوم لهم في الشركة ، هو آخر يوم من إجازتكم مدفوعة الأجر .

وأكد شركة "بنده لتجارة التجزئة" أنه عند إنتهاء جائحة كورونا - بمشيئة الله تعالى - فإن الشركة ترحب بتقديم طلب التوظيف مجدداً ،وذلك بحسب الشواغر المتاحة حينها ، وسيتم إعطاء هذه الطلبات أولوية آخذين فى الاعتبار مؤشرات الأداء الخاصة بالعامل خلال فترة التعاقد السابقة.