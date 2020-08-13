شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: العمال ضربوا أروع الأمثلة فى الإيجابية تجاه الوطن بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، الشكر والتقدير إلى عمال مصر لدروهم ومشاركتهم الإيجابية فى انتخابات مجلس الشيوخ التى شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين.

وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام، إن العمال الذين خرجوا للمشاركة ضربوا أروع الأمثلة فى الإيجابية تجاه الوطن، قائلا:" ذلك ليس بغريب على عمال مصر الذين كانوا دائما السند للدولة المصرية فى كافة التحديات التى تواجهها وشركاء أساسيين فى عملية التنمية".

يذكر أنه أكدت المؤشرات الأولية، لمتابعات غرف عمليات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، ونقاباته العامة، واتحاداته المحلية، والمؤسسات التابعة له على وجود إقبال عمالى كبير من كافة القطاعات ومواقع العمل، على المشاركة فى فعاليات الانتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، التى تستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر.