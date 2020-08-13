شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 28 رحلة خارجية وداخلية لنقل 3 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير 28 رحلة دولية، على مدار اليوم الخميس، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من ( أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، وبيروت ) ورحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، و رحلة استثنائية إلى كل من مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم، بالإضافة إلى رحلتين إلى شرم الشيخ ورحلتين الي الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الاقصر، ورحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3000 راكب.

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واستأنفت وزارة الطيران المدنى، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضى، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كل الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.