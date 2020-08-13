شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون آخر امتحان فى زمن كورونا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، صباح اليوم، قرابة 741 ألف طالب بالدبلومات الفنية - نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات - أداء الامتحان فى عدة مواد دراسية حسب التخصص والشعبة داخل 2986 لجنة سير، فى آخر أيام الامتحانات التحريرية للدور الأول للعام الدراسى 2019 / 2020، والتى عقدت فى زمن كورونا، فيما وفرت الوزارة للطلاب كل الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية، تتم متابعتها بشكل دقيق للتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى وتصوير الأسئلة، موضحا أن غرفة العمليات المركزية تأكدت قبل بدء الامتحان من وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وأوضح نائب الوزير أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ترصد أى ملاحظات، أو محاولة غش وحيازة محمول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى طالب يخل بأعمال الامتحانات، لافتا إلى أن فترة الامتحانات خلال الأسابيع الماضية شهدت نجاح كبير للوزارة فى حماية الطلاب من كورونا.

Advertisements

وأوضح أن لجان الإدارة بدأت فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات والأمور تسير بشكل طبيعى، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الامتحانات نهاية الشهر الجارى، وبحد أقصى بداية سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أعمال تقدير الدرجات لطلاب تتم داخل 90 مقر تقدير ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.