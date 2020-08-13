شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبح فيروس كورونا عجوزا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الإصابات بفيروس كورونا على مدار الفترات الماضية فى معظم أنحاء العالم، وهو ما يظن معه البعض أن الفيروس اختفى لكنه فى طريقه إلى الشيخوخة، لينتهى من العالم بسبب الطفرات التى طرأت عليه .

"الخليج 365" يستعرض من خلال الفيديو التالى، كيف وصل فيروس كورونا إلى مرحلة الشيخوخة والضعف وانخفاض حدة الإصابة.

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