شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثمان أحد ضحايا غرق معدية نيلية بقرية دميشلى بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت منذ قليل قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان أحد ضحايا غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين فى البحيرة، حيث كان قد تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز كوم حمادة، يفيد بالعثور على جثة أحد الضحايا ويدعى "محمد عبد الله السرسى" 30 عاما طباخ ، بالرياح البحرى الناصرى.

على الفور تم استدعاء سيارة إسعاف، وجارى الانتهاء من محضر الشرطة لتسليمها لذويه.

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وكانت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، شهدت غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن والإنقاذ النهرى فى محاولة لانقاذ الضحايا.