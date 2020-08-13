شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من موقع حادث "معدية الموت" فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "الخليج 365 "، بثا مباشرا من موقع حادث غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري، بقرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، والتي وقعت فجر اليو الخميس، وسط انتشار أمنى مكثف وجموع من الموطنين والأهالى المقميمن بالقرية وذوى الضحايا والغرقى، فيما تم انتشال سيارة.
وأسفر الحدث المأساوى عن غرق عدد من الأشخاص، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال 3 ضحايا، تواصل مجهوداتهم بمساعدة الأهالى للبحث عن المفقودين بنهر النيل.
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