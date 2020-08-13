شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. استخراج إحدى السيارات الغارقة فى حادث معدية البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخرجت، منذ قليل، قوات الإنقاذ النهرى إحدى السيارتين الغارقتين، عقب غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، ما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.

وكانت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، قد شهدت غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، ما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.

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كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن والإنقاذ النهرى فى محاولة لانقاذ الضحايا.

وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.