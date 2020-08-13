أخبار مصر | رئيس جامعة القاهرة: إجراء مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بالكليات وسط إجراءات احترازية مشددة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة القاهرة: إجراء مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بالكليات وسط إجراءات احترازية مشددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه بالكليات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تجرى اليوم مناقشة 8 رسائل ماجستير ودكتوراه بكليات الهندسة والطب البيطري ودار العلوم والدراسات العليا للتربية، بالتزامن مع انتظام سير امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكليات؛ وبدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد؛ واستقبال تحويلات الطلاب إلكترونيًا وتقديم طلبات التسكين بالمدن الجامعية إلكترونيًا ولأول مرة بالجامعة.
وتختتم اليوم كليات جامعة القاهرة امتحانات طلاب الفرق النهائية، للأسبوع الخامس، حيث تعقد الامتحانات في 7 كليات: الحقوق، وفرع الخرطوم، والتربية للطفولة المبكرة، والطب البيطري، والزراعة، والصيدلة، والطب البشري. وتستمر الامتحانات في الجامعة حتى 25 أغسطس وفق خطة شاملة يشرف عليها مباشرة رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.
ووجه الخشت، خلال اجتماعه بداية الأسبوع الجاري مع النواب وعمداء الكليات، بالاستعداد وتجهيز كل مواد الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتحول عمليات التدريس اليكترونيا مع وضع بنوك اسئلة في كل المواد، واستكمال أعمال البنية التحتية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم الإلكتروني.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.