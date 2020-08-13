شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارين جمهوريين (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان جمهورية مصر العربية بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 / 11 / 2001، وسحب الإعلان السابق إيداعه لدى جهة الإيداع.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 1 / 2020.



