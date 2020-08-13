شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. اعرف مجموعك برسالة «واتس آب» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن مؤسسة الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 على بوابة الأزهر لكل الشعب العلمية والأدبية بنين وبنات.

وأكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم إعلان النتيجة، الخميس، مؤكدا فتح باب التظلمات ونشر موعد وجدول الدور الثانى، على أن يتم إتاحة النتيجة عبر بوابة الأزهر الشريف.

أرقام للتواصل لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

وخصص الأزهر رقمي01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر «الواتس آب»، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

ويعقد الأزهر مؤتمرًا صحفيا يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» و«انستجرام»، للاعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرا، يتناول فيه كل الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والاعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه اتاحة النتيجة لكل الطلاب على كل من الموقع الالكترونى على بوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع «فيسبوك»، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

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ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2020 الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم وذلك فور ظهورها والإعلان عنها من خلال الدخول على موقع بوابة الأزهر الالكترونية عبر هذا الرابط، ثم بعد ذلك يختار الطالب القسم الذي درس فيه سواء العلمى أو الأدبى ثم يدخل الاسم تلاثيًا ورقم الجلوس، وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة حفظ وستظهر النتيجة بدرجات والنسبة التي حصل عليها الطالب مباشرة، وبعد ذلك ستصبح النتيجة متاحة في جميع المعاهد الأزهرية.