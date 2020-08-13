شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من موقع حادث "معدية الموت" فى البحيرة وسط تواجد أمنى مكثف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل "الخليج 365 "، صباح اليوم الخميس، على فيديو جديد وصور، من موقع حادث غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري، بقرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة، على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، وسط انتشار أمنى مكثف وجموع من الموطنين والأهالى المقميمن بالقرية وذوى الضحايا والغرقى.

وأسفر الحدث المأساوى عن غرق عدد من الأشخاص، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال 3 ضحايا، وجارى البحث لاستخراج بقية الغرقى، وفق ما كشف عنه مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهرى والذين يكثفون مجهوداتهم بمساعدة الأهالى فى محاولة لإنقاذ الضحايا، والبحث عن المفقودين بنهر النيل.

وعلم ”الخليج 365”، أنه تم نقل اثنين من الغرقى إلى المستشفى العام، وآخر جارى حاليا استجوابه من قبل النيابة العامة.

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