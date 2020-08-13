شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على رخصة تشغيل مركز ألبان ومزرعة ماشية وداجنة وعلف خلال 15يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، عددا من الإجراءات المتبعة من قبل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة حول الحصول على رخصة إقامة أو تشغيل للإنتاج الحيوانى والداجنى ومركز لتجميع الألبان، للمربيين وأصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني والعلفية والاستفادة من مبادرات البنك المركزى، كالتالى..

- التوجه إلى مديرية الزراعة أو الإدارة الزراعية التابع لها موقع المزرعة إدارة الإنتاج الحيوانى.

-التقدم الطلبات على الأرقام المخصصة أو أقرب إدارة زراعية للحصول على تراخيص التشغيل ، أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681).

- يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع للوزارة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة.

- تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

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-تقديم طلب تشغيل المزرعة لإجراء المعاينة على أرض الواقع.

-اللجنة الفنية المشكلة من الإنتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.

- اللجنة تقوم باستيفاء البيانات طبقا للقرارات المنظومة لهذا الشأن، ومدى توافر شروط الأمن والأمان الحيوى.

فى حالة اعتماد محضر المعاينة يتم المصروفات الإدارية المقررة فى القطاع او المديرية التابع لها.

- يتم استلام أصل تراخيص التشغيل خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب أن لم يكن هناك مانع قانونى أو إدارى.

فيما واصلت وزارة الزراعة، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل ، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.