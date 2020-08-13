شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تتلقى 450 ألف طلب للتحويل من نظام الممارسة لعداد كودى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك ما يقرب من 150 ألف مواطن زاروا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء والتى تم تفعيلها الأول من يوليو، موضحا أنه منذ تفعيل المنصة استقبلت المنصة حوالى 100 ألف زائر من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنصة تلقت حوالى 450 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 معظمها من شركات شمال وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء.

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وأشار المصدر إلى أن المنصة استقبلت أيضاً حوالى ألف إستفسار، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شدد على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم.

وقال المصدر إن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 15 أغسطس القادم .