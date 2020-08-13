شكرا لقرائتكم خبر عن أوانى طهى فى قاع البحر الأحمر.. غرفة الغوص تنشر صور أغرب المخلفات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة غرفة الغوص والأنشطة البحرية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا لبعض النفايات الغريبة تحت مياه البحر الأحمر خلال حملة التنظيف التى تمت فى يونيو الماضى.

وشملت الصور وجود أوانى طهى بأشكال متعددة غارقة فى قاع البحر، وقاعدة تخص دورات المياه، وهى جميعها مواد تضر بالبيئة البحرية والتوازن تحت الماء، وقالت الغرفة من خلال صفحتها: "خلال عمليات التنظيف التي تمت في يونيو الماضى، وجد الغواصون بعض أكثر النفايات غرابة تحت الماء !! كيف تعتقد أن هذا انتهى هنا".

وقامت حملة تنظيف قاع البحر الأحمر بعملية تنظيف لقاع البحر الأحمر فى يونيو الماضى استمرت لمدة ثمانية أيام، فى 3 مدن، بداية بالغردقة ومرورا بسفاجا ونهاية بمرسى علم، وبلغ حجم المخلفات المستخرجة نحو 40 طنا.

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يأتى ذلك ضمن عدة حملات نظمتها غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية فى عدد من مواقع الغوص والسقالات العاملة فى مدن شرم الشيخ ودهب وطابا، احتفالا باليوم العالمى للمحيطات فى الثامن من يونيو كل عام.

وأسفرت تلك الجهود عن رفع نحو 300 شكارة من المخلفات بهدف حماية البيئة البحرية، وتعزيز الوعى البيئى للحفاظ على البحر الأحمر، ودعم مكانته كمقصد سياحى عالمى متميز ومصدر للدخل القومى.

وحرصت الغرفة على تنفيذ الحملات وفق الاشتراطات الصحية والوقائية المقررة بالحد من عدد المشاركين فيها حفاظا على سلامتهم، بينما تجرى الاستعدادات لتنظيم حملات أخرى قريباً فى مختلف مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر توسعة لنطاق المبادرة، وفى إطار حرص مصر على تطبيق مبادرة جرين فينز البيئية، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية تشجيعا للسياحة البحرية المستدامة.