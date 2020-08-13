حدث ليلاً| انخفاض إصابات كورونا في مصر وحظر نشر نتائج "الشيوخ" قبل الإعلان الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

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الوطنية للانتخابات: حظر نشر نتائج انتخابات الشيوخ قبل إعلانها رسميا من الهيئة

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها قبل ذلك، تطبيقًا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

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الصحة العالمية: نتطلع إلى دراسة نتائج الاختبارات السريرية للقاح الروسي

قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتطلع إلى دراسة نتائج الاختبارات السريرية للقاح الروسي "سبوتينك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يعد أول لقاح في العالم ضد الوباء الجديد، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

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في أول ظهور رسمي لها.. نائبة بايدن المحتملة تشن هجومًا على ترامب وتدعو الأمريكيين للمشاركة بالانتخابات

في ظهورها الأول بحملتها الانتخابية كخيار المرشح الديمقراطي جو بايدن، لمنصب نائب الرئيس حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، قالت كامالا هاريس، إنها جاهزة ومستعدة للعمل.

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كورونا عربيا: 10 آلاف إصابة يومياً .. و399 حالة إصابة بأقل دولة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و68 ألفًا و521 إصابة، بمعدل زيادة يومية أكثر من 10 آلاف إصابة، وبلغ عدد الوفيات 19 ألفًا و 649 حالة.

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بايدن يعد بخطة علمية وزيادة اختبارات كورونا

قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأمريكية، إنه سيعمل هو وكامالا هاريس، التي اختارها نائبة له، على وضع خطة شاملة لمكافحة جائحة فيروس كورونا إذا تم انتخابه رئيسا.

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المسماري: أردوغان لا يزال ينقل الأسلحة لغرب ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، أن القوات المسلحة الليبية اتخذت كل التدابير اللازمة لمواجهة أي تطور في منطقة شرق مدينة مصراتة.

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يتوفر خلال أسابيع.. روسيا تحدد أول من يحصل على لقاح سبوتنيك ضد كورونا

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو الأربعاء، بأن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) سوف يتوفر للعاملين في قطاع الصحة خلال الأسابيع المقبلة، بعد يوم واحد من إعلان روسيا عن تسجيل لقاح للفيروس مما آثار جدلا حول العالم.

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قصف إسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس موقعا عسكريا خلف شمال غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

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