كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات.. وهذه الدول تحصل على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة.

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو الأربعاء، بأن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) سوف يتوفر للعاملين في قطاع الصحة خلال الأسابيع المقبلة، بعد يوم واحد من إعلان روسيا عن تسجيل لقاح للفيروس مما آثار جدلا حول العالم.

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