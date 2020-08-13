الرطوبة تصل لـ88%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الخميس موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا مائلا للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحري.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وقالت الهيئة، إن البلاد تشهد أيضاً رياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن حالة البحر المتوسط، أوضحت أنها معتدلة وارتفاع الموج من 1.7 إلى 2.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 80 – 35، وعلى السواحل الشمالية بين 88 – 45، وعلى شمال الصعيد بين 65– 25، وعلى جنوب الصعيد 40 – 18.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة بين 35– 25، والإسكندرية بين 31 – 25، وقنا بين 39 - 27، والأقصر بين 39 – 28، وأسوان بين 40 – 28 درجة.​