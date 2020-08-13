شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. اعرف شروط القبول بأقسام كلية الآداب جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة، للعام الجامعى 2020 / 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة سهير عبد السلام عميد الكلية، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة، ولا تقبل الكلية طلاب الثانوى الازهرى والدبلومات الفنية والمهنية، وتضم الكلية 18 قسما من الاقسام تتنوع بها شروط قبول الطلاب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة.

قسم اللغة العربية :



يتطلب قسم اللغة العربية للقبول به حصول الطالب على ( ٥٦ درجة) على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الكلي في الثانوية العامة بالاضافة إلى مجموع اللغات الثلاثة.

قسم اللغة الإنجليزية:ويقبل قسم اللغة الإنجليزية الطلاب الحاصلين على 47 درجة فى اللغة الإنجليزية، وتكون الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتبارى ( المجموع الكلى + درجة اللغة العربية + درجة اللغة الانجليزية) .قسم اللغة الفرنسية:يقبل قسم اللغة الفرنسية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية دون التقيد بشروط، وبالنسبة لطلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات ( لغة إنجليزية ) ضرورة اجتياز الطالب امتحان القبول شفوي وتحريري .قسم اللغات الشرقية:يقبل قسم اللغات الشرقية وقسم اللغة العبرية طلاب الانتظام فقط ويتم المفاضلة بالمجموع الكلي في الثانوية العامة .قسم التاريخ وقسم الجعرافيا وقسم الفلسفة:يتم القبول بقسم التاريخ للطلاب الأعلى مجموعا وكذلك بقسم الجغرافيا والفلسفة .قسم الاجتماع :يقبل الطلاب دون شروط.قسم على النفس :يتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجموع الكلي ولا يقبل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة .قسم المكتبات والمعلومات:يشترط قسم المكتبات والمعلومات حصول الطالب على ( 65% =32.5 درجة ) في اللغة الإنجليزية مع اجتياز المقابلة الشخصية ويقبل القسم 5% من الفئات الخاصة.قسم الآثار والحضارة :يتم المفاضلة بالمجموع الاعتباري في الثانوية العامة ( المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاثة).قسم المسرح:على الطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم المسرح اجتياز المقابلة الشخصية.قسم الإعلام :يقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري في الثانوية العامة ( المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاثة).قسم اللغة الألمانية:يشترط قسم اللغة الألمانية الحصول على الدرجة النهائية في مادة اللغة الألمانية والمفاضلة في حالة التساوي بالمجموع الكلي، بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاثة .تتتم المفاضلة في قسم اللغة الايطالية بين المتقدمين بمجموع اللغتين الأولى والثانية على أن يكون الطالب دارسا للايطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية.قسم اللغة الاسبانية :يجب أن يكون مجموع اللغات الاولي والثانية( 90% =81 درجة ) والاولوية للطلاب الدارسين للغة الاسبانية في المرحلة الثانوية .قسم اللغة الصينية:يشترط قسم اللغة الصينية الحصول على المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب بالمجموع الاعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاثة) واجتياز المقابلة الشخصية ويقبل خريجى المدارس الصينية بنسبة 5% من المقبولين .

وفى سياق متصل تقبل الكلية تحويل الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثانية على أن يكون الطالب ناجح بتقدير مقبول على الأقل بدون مواد تخلف فى الكلية المحول منها، ويحمل بأربع مواد فقط كحد أقصى على أن يسلم الطالب توصيف المقررات الدراسية التى درسها فى كليته المحول منها ويحدد موعد امتحان مواد المقاصة وفقا للائحة الكلية .

