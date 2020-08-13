شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 3 جثث ضحايا معدية دمشلى بالبحيرة وجار البحث عن بقية المفقودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى بمديرية أمن البحيرة عن قيام قوات الإنقاذ النهرى بانتشال 3 ضحايا بعد غرق معدية فجر اليوم بقرية دمشلى بمركز بدر وجارى البحث واستخراج بقية الغرقى.

وكانت قد شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن والإنقاذ النهرى فى محاولة لانقاذ الضحايا.

وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.