شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول لقطات من غرق معدية قرية دميشلى فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.

وأظهر مقطع فيديو أول لقطات من غرق معدية بقرية دميشلى فى البحيرة، ومحاولة الأهالى إنقاذ ركاب المعدية.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن والإنقاذ النهرى فى محاولة لانقاذ الضحايا.

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وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.